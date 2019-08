Meisje (2) dat wasmiddel kreeg in plaats van appelsap is uit coma ontwaakt

De peuter van 22 maanden kan sinds donderdag weer zelfstandig ademen en wacht op overplaatsing naar een ziekenhuis in Parijs. Dat heeft de vader van de peuter gezegd tegen de Franse nieuwssite Ouest France.

Reageerde raar

Het meisje werd sinds 1 augustus in een kunstmatige coma gehouden nadat ze in een restaurant tijdens een lunch het middel kreeg. De ouders hebben aangifte gedaan vanwege 'ernstige nalatigheid.'

Haar ouders bestelden appelsap maar toen ze het drankje innam, reageerde ze raar, vertelde haar vader in een eerder interview. ze braakte het voedsel meteen uit, maar was toen al verbrand. "Ik dacht eerst dat het alcohol was. Bij het proeven verbrandde ik mijn lippen, mijn vrouw slikte het bijna in."