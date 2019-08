Onwelkome migrantenboot pikt nog 39 migranten op

Het schip vaart in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa, maar wordt door Malta en Italië niet toegelaten omdat andere EU-landen geen migranten willen overnemen. "Intussen varen we door zonder veilige haven om van boord te gaan", zegt Oscar Camps, grondlegger van de hulporganisatie Proactiva Open Arms. Eerder werden wel twee zwangere vrouwen van boord gehaald.

'Tekenen van geweldpleging'

Open Arms zegt niet terug te kunnen varen naar Libië, omdat de migranten 'ontegenzeggelijke tekenen hebben van geweldpleging waar ze in Libië onder hebben geleden'. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, zegt dat het in Libië toenemend onveilig is.

Vluchtelingen komen in Libië terecht in detentiecentra. "De huidige omstandigheden in Libië blijven onderstrepen dat het een gevaarlijke en ongeschikte plek is voor vluchtelingen en migranten", schreef de UNHCR in april op de eigen website. De vluchtelingenorganisatie 'herhaalt dat geen moeite moet worden gespaard om te voorkomen dat degenen die op zee worden gered, worden teruggestuurd naar Libië'.

De Europese Commissie heeft lidstaten gevraagd mee te denken over een oplossing voor de mensen op het schip, onder wie 30 kinderen en twee baby's.