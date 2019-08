'Fenomenaal nieuws': pandatweeling geboren in Belgische dierentuin

Het is de tweede, en dus ook gelijk de derde, geboorte van panda's in het Belgische park. Panda Tian Bao, die inmiddels drie jaar oud is, heeft er met deze geboorte gelijk twee zusjes of broertjes bijgekregen. Het geslacht van de twee panda's is nog niet bekendgemaakt. Ook hebben de twee dieren nog geen naam gekregen.

Goed nieuws voor dierensoort

De reuzenpanda is geen bedreigde diersoort, maar wel een kwetsbare. Daarom is de geboorte van de reuzenpanda's goed nieuws voor de diersoort.