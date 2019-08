Buitenlandse Zaken: vader omgekomen bij jeepongeluk, rest van gezin gewond

De Nederlandse man die is omgekomen bij het jeepongeluk in Turkije, is een vader uit de provincie Utrecht. Dat laat een woordvoerder van Buitenlandse Zaken weten aan RTL Nieuws. Zijn vrouw, dochter en zoon zijn gewond geraakt bij het ongeluk.

"Buitenlandse Zaken staat in Turkije klaar om hulp te verlenen aan de familie", aldus de woordvoerder. Het ongeluk vond dinsdag plaats in de badplaats Alanya. Een groep toeristen, zo ook het Nederlandse gezin, boekte een trip met een jeep om vermoedelijk het Taurusgebergte te bezoeken. 20 meter naar beneden gevallen De chauffeur, een 25-jarige man uit Alanya, zou de macht over het stuur zijn verloren en twintig meter naar beneden zijn gevallen. In die jeep zaten naast de Nederlanders nog acht anderen. De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau. © dimtv De bestuurder is geboeid meegenomen naar het politiebureau en zit op dit moment vast. Correspondent Olaf Koens laat weten dat dit vaker gebeurt bij dergelijke verkeersongelukken. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Klanten van Corendon Reisorganisatie Corendon laat aan RTL Nieuws weten dat de Nederlanders hun vakantie hadden geboekt bij hun. "Maar de jeepsafari is niet door ons verzorgd en ook niet door ons geboekt. Ze hebben dit zelf geregeld zonder onze tussenkomst."