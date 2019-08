Unieke operatie: 2-jarige Cooper heeft strottenhoofd gekregen

Het medische verhaal van Cooper begon toen zijn moeder, Brooke Kilburn uit het Amerikaanse Adamsville, een auto-ongeluk kreeg toen ze zestien weken zwanger was. Gelukkig was ze ongedeerd, maar voor de zekerheid liet ze een echo maken.

5 procent kans om te overleven

Per toeval ontdekten doktoren dat er iets mis bleek te zijn met haar baby en na uitgebreid onderzoek werd Brooke voorbereid op het worstcasescenario. Haar zoontje bleek een zeldzame aandoening te hebben. Hij had geen strottenhoofd, geen luchtweg en zou niet zelfstandig kunnen ademen buiten de baarmoeder. Cooper had slechts vijf procent kans om te overleven.

Omdat de dokters wisten van de aandoening voordat hij geboren werd, konden er maatregelen genomen worden. Zo kreeg Brooke een keizersnede waarbij Cooper zo lang mogelijk zuurstof bleef krijgen via de baarmoeder, tegelijkertijd werd er een buisje in zijn luchtpijp geplaatst. De jongen moest daarna 324 dagen in het ziekenhuis blijven.