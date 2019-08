'Schutter foodfestival Californië had lijst met meer doelwitten'

Dat zei FBI-medewerker John Bennett dinsdag op een persconferentie, meldt de krant Los Angeles Times. Bennett zei dat de FBI onderzoekt of de schietpartij in de categorie 'binnenlands terrorisme' valt. Bennett zei er bewijs is dat Legan 'gewelddadige ideologieën' bestudeerde.

Extremistische boodschap

Legan schoot op 28 juli op het Gilroy Garlic Festival, ten zuiden van San Francisco, in het wilde weg. Drie mensen kwamen om het leven en dertien anderen raakten gewond. Daarna beroofde Legan zichzelf van het leven.

Voordat hij zijn misdaad pleegde, had hij volgens Amerikaanse media een extremistische boodschap op sociale media geplaatst.