Stacey (14) sterft dag na bruiloft moeder bij ongeval met kermiswagen

Kermiswagen

De tiener zong nog een liedje tijdens de bruiloft van haar moeder. De volgende ochtend werd Stephie wakker en keek met haar kersverse echtgenoot terug op de vrolijke dag. Dochter Stacey sliep bij een tante.

's Avonds stond de politie voor de deur van het pasgetrouwde stel: dochter Stacey had een ernstig ongeluk gehad en dat niet overleefd.

Onder de wielen terecht

In het plaatsje Beerse, nog geen twintig kilometer over de grens, was Stacey op haar fiets aangereden door een kermiswagen. Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur 's avonds. Het meisje was onder de wielen van de truck terechtgekomen en had geen schijn van kans.

De 32-jarige man die de kermiswagen bestuurde, had een voorlopig rijbewijs. Hij verkeerde na het ongeluk in shock, schrijven Belgische media.