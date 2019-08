Vrouw (20) poseert op trein en komt onder stroom te staan

Een 20-jarige vrouw uit Oekraïne is ernstig gewond geraakt toen ze in München wilde poseren voor een foto. Ze klom op een stilstaande tankwagon en kwam via de bovenleiding onder stroom te staan.

Het slachtoffer was gisteravond naar een rangeerterrein gegaan met een Panamees (22), meldt de politie. Die man waarschuwde na het ongeval de hulpdiensten. Brandwonden De politie meldt dat de vrouw ernstige brandwonden opliep en naar het ziekenhuis is gebracht. Op de bovenleiding staat zo'n 15.000 volt.