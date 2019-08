Poolse politie opent onderzoek naar overlijden wielrenner Bjorg Lambrecht (22)

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het kon gebeuren dat Lambrecht onderuit ging in Polen en uiteindelijk frontaal op een betonnen duiker botste. De renner werd direct gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens een operatie is hij overleden.

Wielerbelofte

Lambrecht gold als een van de grootste wielerbeloftes van België.

De renners die meefietsen in de Ronde van Polen gaan vandaag weer van start in een geneutraliseerde etappe. Ook de mannen van Lotto-Soudal waar Lambrecht onderdeel van was rijden mee. "Als een eerbetoon aan Bjorg."