Ophef in Hongarije om zoenende homo's in campagne Coca-Cola

Coca-Cola heeft in Hongarije posters opgehangen rondom het festivalterrein van Sziget waarop homo's en lesbiennes met elkaar zoenen. En daar is niet iedereen blij mee in het land. Zo valt de campagne slecht in de smaak binnen de partij van president Viktor Orbán.

Het Sziget-festival, dat morgen in Boedapest begint en zo'n half miljoen bezoekers trekt, heeft net als vorig jaar het thema 'Love Revolution'. Coca-Cola besloot een eigen draai aan dat thema te geven en rondom het festivalterrein posters op te hangen met de slogan 'no sugar, no prejudice', ofwel 'geen suiker, geen vooroordelen'. Op de posters zijn onder meer knuffelende mannen en zoenende vrouwen te zien. 'Provocerend' De regerende Fidesz-partij is fel tegen het homohuwelijk in het land. De politicus István Boldog heeft dan ook opgeroepen het colamerk vanaf nu te boycotten. Hij noemt de campagne 'provocerend'. Posters worden niet weggehaald Een woordvoerder van Coca-Cola liet daarop weten de campagne niet te zullen stoppen en zegt altijd te streven naar diversiteit en gelijkheid. "Als een supporter van de LHBTQI-gemeenschap geloven we dat iedereen het recht heeft om van de persoon te houden die hij of zij zelf kiest. De campagne die nu in Hongarije loopt weerspiegelt die waarden." De posters zijn de komende tijd onder meer in treinstations en bushaltes in Boedapest te zien. Lees ook Mes op zijn keel omdat hij homo is, maar meester Peter knokte terug: 'Later was er applaus in de klas'