Geen appelsap maar afwasmiddel: peuter vergiftigd in Frans restaurant

Een peuter van 22 maanden oud heeft in een luxe Frans restaurant vaatwasmiddel binnengekregen in plaats van appelsap. Het kind ligt op dit moment in een kunstmatige coma in het ziekenhuis en de kans is aanwezig dat haar slokdarm zo ernstig beschadigd is, dat deze verwijderd moet worden.

Dat heeft de Franse politie vandaag bevestigd na berichtgeving in de krant Ouest-France. Het gebeurde afgelopen donderdag toen een echtpaar samen met hun peuter naar het Franse restaurant La Fontaine aux Bretons gingen voor een lunch. 'Dacht dat het alcohol was' Ze bestelden appelsap voor hun kind Elisabeth, maar toen ze het drankje innam, reageerde ze raar. "Ik dacht daarom dat het alcohol was", vertelt de vader tegen Ouest-France. "Bij het proeven verbrandde ik mijn lippen, mijn vrouw slikte het bijna in." Elisabeth werd naar het ziekenhuis gebracht en daar in kunstmatige coma gehouden. Haar situatie is nu stabiel, maar volgens haar vader is de kans aanwezig dat haar slokdarm dusdanig is aangetast dat ze die zal verliezen. Lees ook Jongetje (3) overleden na val in put bij Amerikaans restaurant Bijtende soda Het drankje dat Elisabeth binnenkreeg, bleek na onderzoek een vaatwasmiddel te zijn met een bijtende soda. Het goedje zat in een container dat normaal gebruikt wordt voor drankjes. De container werd met het vaatwasmiddel gevuld door een werknemer en onbeheerd achtergelaten in de keuken. Een andere werknemer zag de container en dacht dat iemand hem vergeten was. Die zette het daarom terug in de koelkast bij de bar. Daarna werd het geserveerd aan Elisabeth. 'Ernstige nalatigheid' De ouders hebben aangifte gedaan vanwege 'ernstige nalatigheid'. Het restaurant heeft verschillende berichten op Facebook geplaatst waarin wordt aangegeven dat het personeel zwaar aangeslagen is door het incident. "We leven met heel ons hart mee met het kindje en haar familie." Daarnaast werkt het restaurant volledig mee met het politieonderzoek en hebben ze scherpere veiligheidsmaatregelen genomen. "Een dergelijke situatie mag nooit meer gebeuren."