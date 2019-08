Wetenschappers willen klimaatverandering tegengaan met poeder in stratosfeer

Aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit van Harvard nemen de plannen voor deze vorm van geo-engineering (dat houdt in: veranderingen aanbrengen aan de aarde) serieuze vormen aan, schrijft Trouw. De universiteit heeft een externe adviescommissie ingesteld die het project gaat begeleiden en moet beoordelen of het bijvoorbeeld ethisch en milieutechnisch verantwoord is.

Straalvliegtuigen

Het idee is om met straalvliegtuigen krijtpoeder op de hoogte van tientallen kilometers in de stratosfeer brengen. Dat poeder moet ervoor zorgen dat er minder zonlicht op de aarde valt, en daarmee dat de aarde minder opwarmt. Het is relatief goedkoop: volgens het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, kan voor minder dan 10 miljard dollar per jaar de temperatuur op de hele wereld constant 1,5 graad lager worden gehouden.