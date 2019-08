Valentina Sampaio is eerste trans model ooit voor Victoria's Secret

Vorig jaar lag Victoria's Secret nog onder vuur omdat de marketingbaas van het merk, Ed Razek, had gezegd dat er bij het lingeriemerk 'geen plaats zou zijn voor transgendermodellen'. De shows zouden als 'sprookje' gezien moeten worden, en daar zouden trans mensen niet in thuis horen.

'Transgendermodellen al langer op castings'

Na veel ophef bood Razek zijn excuses aan via het officiële Twitteraccount van Victoria's Secret. "Mijn opmerking over transgenders in de show van Victoria’s Secret kwam over als ongevoelig. Sorry daarvoor. Voor de duidelijkheid: we willen wel degelijk een transgendermodel inhuren. Er zijn ook veel transgenders bij castings geweest, maar net als vele anderen hebben ze het niet gehaald. Maar dat ging nooit om hun geslacht. Ik bewonder hun reis op weg naar wie ze echt zijn."