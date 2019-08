Abortus in Nieuw-Zeeland binnenkort geen misdrijf meer

De huidige abortuswetgeving stamt uit 1977. Een vrouw kon haar zwangerschap tot nu toe alleen laten beëindigen als twee artsen bevestigen dat er sprake is van een gezondheidsrisico.

'Tijd voor verandering'

"Abortus is de enige medische procedure die nog steeds als misdrijf wordt gezien", zei Andrew Little, minister van Justitie in Nieuw-Zeeland. "Het is tijd voor verandering."