Tsunami-alarm na zware aardbeving Indonesië weer ingetrokken

De aardbeving vond plaats in zee, op een afstand van 150 tot 230 kilometer van de kust bij Teluk Betung op Java.

Minuut lang

In de hoofdstad Jakarta ontstond paniek door de zware trillingen die ongeveer een minuut aanhielden. Mensen renden daar uit kantoorgebouwen om zich in veiligheid te brengen. Er zijn nog geen berichten over schade of gewonden.

Op Twitter verschenen deze beelden van de beving: