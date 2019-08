Miljardair Epstein wilde menselijk ras verbeteren met zijn eigen sperma

De miljardair zou volgens The New York Times een soort babyboerderij willen oprichten om de mensheid te helpen. Op die 'boerderij' wilde hij zo'n twintig vrouwen herbergen, en met zijn sperma de vrouwen via allerlei technische snufjes bezwangeren.

Penis invriezen

De miljardair werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. Hij wordt verdacht van het seksueel uitbuiten en misbruiken van minderjarige meisjes. Epstein zou zijn slachtoffers naar verschillende huizen hebben gelokt en had seks met ze. Ook betaalde hij ze om weer nieuwe meisjes te rekruteren. Sommigen waren pas 13 jaar.

Zijn idee over broedboerderijen met speciale bezwanger-programma's heeft hij nooit daadwerkelijk tot uitvoering gebracht, maar wel openlijk gedeeld met allerlei kennissen en bevriende wetenschappers, schrijft de Amerikaanse krant.

Ook zou Epstein hebben verklaard dat hij zijn hoofd en penis zou willen laten invriezen.