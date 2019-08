'Zoon Osama bin Laden overleden'

De dood van Hamza werd het eerst gemeld door NBC News, op basis van drie anonieme bronnen binnen de Amerikaanse overheid. Later werd het bericht bevestigd door The New York Times, dat aanvulde dat de Amerikanen een rol hadden gespeeld in de aanval waarbij hij zou zijn omgekomen. Details over de exacte toedracht van zijn dood of de locatie waar hij overleed zijn vooralsnog onbekend.

Hamza zou in de afgelopen twee jaar zijn overleden. Zijn precieze leeftijd is niet bekend, maar geschat wordt dat hij rond de dertig jaar oud was. Het Witte Huis wil nog niet reageren op de berichten. "Ik heb daar geen commentaar op", zei president Trump gisteravond bij een persmoment.

1 miljoen voor informatie verblijfplaats

Hamza bin Laden stond al twee jaar op de terroristenlijst. In maart van dit jaar loofde het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten nog een beloning van 1 miljoen dollar uit voor diegene die cruciale informatie had over de verblijfplaats van de man. Volgens de anonieme bronnen van The New York Times was Hamza daarvoor al overleden, alleen konden Amerikaanse inlichtingendiensten dat toen nog niet bevestigen.