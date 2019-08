Nederlander (69) vermoord in Panama

Dat meldt het AD. Hoe de man precies is omgebracht, is niet zeker. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de man en zegt contact te houden met de lokale autoriteiten in verband met het politie-onderzoek.

Geld en auto gestolen

Er circuleren volgens de krant meerdere verhalen; de Nederlander zou mogelijk schotwonden hebben, maar er wordt ook gesproken van een messteek. De daders zouden er na de moord vandoor zijn gegaan met het geld van de man en zijn terreinwagen.

Volgens een lokale zender woonde de man in de havenstad Colón, in een woonpark met andere expats. Hij zou daar alleen hebben gewoond.