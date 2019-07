Vader die tweeling achterliet in auto New York aangeklaagd voor doodslag

'Vader werd gek'

Volgens The New York Times sprong de 39-jarige Juan Rodriguez zodra hij dat doorhad uit zijn auto en begon hij te schreeuwen. Een omstander belde de hulpdiensten, die constateerden dat de kindjes allebei niet meer leefden. "De vader werd gek, hij wist niet wat hij moest doen", zegt een ooggetuige tegen CBS New York.

De vader is nu aangeklaagd voor tweevoudige doodslag en ernstige verwaarlozing. De politie gaat ervan uit dat de hitte de kinderen fataal is geworden; het was vrijdag zo'n 30 graden in New York. Doordat de auto getinte ramen had, heeft waarschijnlijk niemand de kinderen op tijd zien zitten.