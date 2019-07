Meisje in VS dood door golfbal van vader

Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed korte tijd erna aan haar verwondingen.

Tragisch ongeval

Het drama gebeurde op het Sleepy Ridge Golf Course in Orem in de staat Utah. Het meisje zat in een golfkarretje op ongeveer 20 meter van de plaats waar haar vader het balletje wegsloeg. De politie gaat uit van een tragisch ongeval, meldden Amerikaanse media.

De politie heeft geen namen van de vader en het meisje bekendgemaakt.