Woede om komst wapenwinkel Christchurch: 'Ze hadden ons moeten informeren'

Maar de inwoners van Christchurch hebben er geen goed woord voor over. Zoals Harry Singh. “We hebben zo'n groot drama gehad in ons land", stelt hij. "Niemand heeft ons verteld dat er in de buurt een Gun City wordt geopend. Ze hadden ons moeten informeren en naar de publieke opinie moeten luisteren."

Aanslagen

Schutter Brenton Tarrant opende op 15 maart het vuur in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Er kwamen 51 mensen om het leven, nog eens tientallen mensen raakten gewond. Hij had zijn wapens gekocht via Gun City. De schutter streamde die aanvallen live op sociale media en werd later opgepakt.

De overheid in Nieuw-Zeeland is vorige week met succes begonnen met het terugkopen van wapens van burgers. Op de eerste dag brachten 169 mensen 224 wapens naar de politie.