Jongen (12) die zonder ticket vliegtuig in glipte, nog vast op vliegveld

De 12-jarige jongen stond gisteren plotseling in een vliegtuig van British Airways. Het toestel stond op het punt van vertrekken naar Amerika, toen de jongen in de kraag werd gevat.

"Het is uitzonderlijk zeldzaam dat dit gebeurt", zegt een woordvoerder van British Airways tegen RTL Nieuws. De vliegtuigmaatschappij is behoorlijk in verlegenheid gebracht door de actie van de jongen.

In verlegenheid gebracht

"De jongen zit volgens onze laatste informatie nog vast op het vliegveld en is momenteel nog in gesprek met de politie. We willen weten wat er is gebeurd en wat zijn plannen waren. We zijn daar nog druk mee bezig."

Of zijn ouders al zijn geïnformeerd en onderweg zijn naar de luchthaven, wil de vliegtuigmaatschappij niet zeggen.