Kinderen maken joyride van 900 km: 'Jochie kwam amper boven raam uit'

Eén van de kinderen had een briefje voor zijn ouders achtergelaten dat hij was vertrokken. De kinderen zijn geen familie van elkaar, zegt de politie in Australische media.

Tanken zonder te betalen

De kinderen vertrokken afgelopen zaterdag vanaf hun woonplaats Gracemere in de staat Queensland en werden uiteindelijk in Grafton in New South Wales door de politie achterhaald. Dat is zo'n 900 kilometer ver weg. Ruim 10 uur rijden.

Ondertussen stopten de jonge avonturiers nog bij een benzinepomp in Banana om zonder te betalen te tanken.