Britten laten Iraanse olietanker onder voorwaarden gaan

'Constructief gesprek'

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt schrijft nu op Twitter dat hij 'een constructief telefoongesprek' heeft gehad met zijn Iraanse ambtsgenoot Mohammad Javad Zarif. Die zou hem op het hart hebben gedrukt dat Teheran de kwestie ook wil oplossen en niet uit is op escalatie.

"Ik verzekerde hem dat we bezorgd zijn over de bestemming van de olie aan boord van de Grace One, niet over de oorsprong", aldus Hunt. Als de Iraniërs garanties afgeven over de eindbestemming van de olie, en alle procedures zijn afgerond in de rechtbanken op Gibraltar, dan kan het schip wat hem betreft vertrekken.

Oliesancties

De Europese oliesancties tegen Syrië zijn sinds 2011 van kracht en moeten het regime van Assad economisch raken. Daarnaast zijn er Europese wapensancties tegen het land.

De spanningen tussen Iran en Groot-Brittannië liepen afgelopen week op, omdat Iran dacht dat de Verenigde Staten achter de inbeslagname van het schip zaten. De VS heeft namelijk soortgelijke sancties tegen Iran. Maar de Britten garanderen Teheran dat er geen ander land bij de kwestie met de Grace One betrokken is.