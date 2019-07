Franse comapatiënt na jarenlange juridische strijd overleden

Vincent Lambert (42), een Frans verkeersslachtoffer die meer dan tien jaar in coma lag, is overleden. Zijn familie heeft dat vanmorgen bekendgemaakt aan het Franse persbureau AFP. Lambert kwam veel in het nieuws omdat zijn moeder wou dat Lambert bleef doorleven, maar zijn echtgenote niet.

Lambert kreeg in 2008 een motorongeluk. Hij verkeerde sindsdien in een vegetatieve toestand. Zijn echtgenote pleitte al een langere tijd voor het afbreken van de behandeling waarmee hij kunstmatig in leven werd gehouden. Er zou geen zicht meer zijn op verbetering. Familie verdeeld Het lot van Lambert had Frankrijk en zijn familie verdeeld en was jarenlang de inzet van een juridisch steekspel. Lees ook Artsen staken behandeling Franse comapatiënt, moeder stapt naar VN Begin deze maand maakte het Hof van Cassatie de weg vrij om Lambert te laten sterven. Maandag lieten de ouders van Lambert weten dat ze hier niet meer tegen in beroep gingen. 'Bedankt voor jullie steun' "We willen jullie allemaal bedanken voor je vriendschap, je liefde, je steun en je gebeden tijdens al deze jaren", schreven zijn gelovige familieleden. "We kunnen niets meer doen dan bidden en onze dierbare Vincent te vergezellen, in waardigheid en stil gebed."