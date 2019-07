Angela Merkel voor derde keer trillend in het openbaar gezien

Volgens een regeringsfunctionaris was die aanval geen gezondheidsprobleem, maar zat het in haar hoofd. "De herinnering aan het andere incident leidde tot deze situatie. Het is een psychologisch proces. Er is niets om je zorgen over te maken."

'Ik ben in orde'

Merkel zelf reageerde toen ook: "Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop deze reactie plotseling is gekomen, deze ook weer plotseling zal verdwijnen." Op de vraag of ze kon vertellen wat er precies aan de hand was en of ze naar de dokter was geweest, zei de bondskanselier op de G20-top in Osaka dat ze niets speciaals te melden heeft. "Ik ben in orde."