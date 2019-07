Blunder in Amerikaanse ivf-kliniek: vrouw bevalt van andermans kinderen

Het Aziatische echtpaar uit New York probeerde al langere tijd zwanger te raken. Maar toen dat niet op een natuurlijke wijze lukte, besloten ze begin vorig jaar om een ivf-behandeling te ondergaan. Ze zouden er meer dan 100.000 dollar aan hebben uitgegeven, schrijft CNN.

Embryo's teruggeplaatst in de baarmoeder

Bij ivf-behandelingen worden in een laboratorium een of meerdere eicellen van de vrouw bevrucht met sperma van haar partner. De embryo's die daaruit ontstaan, worden teruggeplaatst in de baarmoeder van de vrouw, in de hoop dat ze zwanger wordt.

Dat laatste lukte bij een tweede behandeling: de vrouw bleek zwanger van een tweeling. Het echtpaar was dolblij, maar vond het wel gek dat op een echo te zien was dat de vrouw zwanger was van twee jongetjes. Volgens de behandelend ivf-arts waren namelijk vier van hun vijf bevruchte embryo's meisjes.