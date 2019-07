Iran voert uraniumverrijking op tot boven de afgesproken grens

Iran wordt economisch zwaar getroffen door de sancties. De 'nucleaire deal' die in 2015 werd gesloten na inspanning van de toenmalig Amerikaanse president Barack Obama, zou het land juist verlossen uit zijn geïsoleerde positie en zou de economie vlot trekken.

Onvoldoende voor atoomwapen

In die deal staat onder meer dat Iran niet meer dan 300 kilo licht verrijkt uranium mag bezitten. Iran hield zich lang aan de afspraken, ook toen de VS zich terugtrok uit de deal. Maar nu gaat het land er wel overheen. Voor het produceren van een atoomwapen is het nog wel volstrekt onvoldoende.

China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland willen de overeenkomst wel redden. Maar ze weten niet hoe ze de schade die de Amerikaanse sancties Iran toebrengen, kunnen beperken.