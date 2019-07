Aardbeving in Californië, ook in Los Angeles gevoeld

De aardbeving werd rond half elf 's ochtends plaatselijke tijd gevoeld. Er zijn nog geen berichten van gewonden. In 1994 was voor het laatst een soortgelijke beving in de regio.

'Griezelig gevoel'

"Het voelde alsof allebei de kanten van het huis in beweging waren en trilden", vertelt Edith Mata aan de Los Angeles Times. "Ik rende weg, pakte mijn kind en ging naar buiten." Buiten stonden de buren ook al op straat. Voor hen was het een 'griezelig gevoel', iets wat ze nog nooit hadden meegemaakt.

Lokale hulpdiensten zouden overspoeld zijn met telefoontjes. Ze roepen mensen op om het alarmnummer alleen in acute nood te bellen.

Filmpjes van bevingen

Op sociale media verschijnen verschillende filmpjes die zijn gemaakt tijdens de beving.