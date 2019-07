Wie is prinses Haya en waarom verstopt ze zich in Londen?

3. Waarom vluchtte prinses Haya weg uit Dubai?

Om die vraag te beantwoorden moeten we een paar jaar terug in de tijd, zegt Saenen. Het is namelijk niet de eerste keer dat een familielid van sjeik Mohammed probeert te ontsnappen. "In 2001 deed zijn dochter Shamza (toen 18) ook een poging. Tijdens een wandeling in het Britse Cambridgeshire was zij weggerend. Ze bleef toen twee maanden spoorloos, tot haar familie haar terugvond. Gemaskerde mannen trokken haar toen een auto in en ze werd op een privejet terug naar Dubai gezet."

Vorig jaar deed zijn andere dochter, Latifa, een poging om uit Dubai te ontsnappen. In een video vertelde ze dat er in haar thuisland geen sprake is van rechtvaardigheid. "Vooral als je een vrouw bent, is je leven gewoon inwisselbaar", zei ze. Ook zei ze in de video dat ze was misbruikt.