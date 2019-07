Prinses Dubai ontvlucht haar man en vraagt asiel aan in Londen

Haya is de dochter van de overleden koning Hoessein van Jordanië en trouwde in 2004 met sjeik Mohammed. Ze werd zijn zesde en jongste vrouw. Sjeik Mohammed (69) is een steenrijke miljardair, heerst over Dubai, heeft naar verluidt 23 kinderen bij verschillende vrouwen en schrijft gedichten.

Met kinderen gevlucht

Haya leefde in luxe bij de sjeik, maar ook in angst, lijkt nu het verhaal. Mohammed zou zich schuldig hebben gemaakt aan fysiek en verbaal geweld. Mogelijk is dat de reden dat Haya met haar twee kinderen, zoon Zayed (7) en dochter Al Jalila (11), is gevlucht naar Londen.

Maar er ontstonden ook scheurtjes in het huwelijk toen prinses Latifa, één van de 23 dochters van de sjeik, Dubai probeerde te ontvluchten. De prinses beweerde in een video dat zij en haar familie 'geen vrijheid' hadden in hun leven en dat ze was misbruikt. Tijdens haar vluchtpoging werd ze door gewapende mannen ontvoerd en weer teruggestuurd naar Dubai.