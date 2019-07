21.10 uur live: totale zonsverduistering in Chili

Bij een totale zonsverduistering schuift de maan precies tussen de aarde en de zon in. Het zonlicht wordt geblokkeerd en daardoor wordt het op aarde overdag tijdelijk donker. Een zonsverduistering is één van de weinige astronomische processen die voor ons zichtbaar is en voelbaar is. Maar het is een zeldzaam natuurverschijnsel. Omdat de baan van de maan om de aarde niet perfect rond is, komt het weinig voor dat de maan precies voor de zon komt te staan.