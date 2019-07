Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis vrijgesproken in Turkije

Ook burgemeester John Jorritsma van Eindhoven toonde zich opgelucht. Met de vrijspraak komt volgens hem 'een einde aan een bizarre periode'. Hij sprak van 'een lange periode van onzekerheid, die sinds 30 april duurde'. Volgens Jorritsma was er even 'gedoe rond de tenlastelegging, maar de fout is daar uit gehaald'.

"De enige tenlastelegging was dat Murat propaganda zou hebben gemaakt voor een terroristische organisatie. Maar niet bewezen is verklaard dat Murat dat zelf heeft gedaan. Wij zullen hem hier in Eindhoven zo spoedig mogelijk verwelkomen."

Goed nieuws

Minister Blok van Buitenlandse Zaken verwees naar de betrokkenen die zich hebben ingespannen om Memis uit Turkije te krijgen. “Dat is heel goed nieuws voor de heer Memis en iedereen die zich de afgelopen tijd voor hem heeft ingezet. Ik ben ontzettend blij voor de heer Memis en zijn familie dat hij nu terug kan reizen naar Nederland, ook om zijn werk als raadslid in Eindhoven weer op te pakken."