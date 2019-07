Vlaamse huisbaas hangt bordjes met hoogte huurachterstand op woningen

Hubert Sigiez zegt geen andere mogelijkheid meer te zien om aan zijn geld te komen. Een van de huurders reageert niet meer op zijn telefoontjes, doet de deur niet open en reageert niet op aangetekende brieven, zegt de huisbaas tegen de Vlaamse krant Het Nieuwsblad.

Woning verwaarloosd

Volgens Sigiez zit de brievenbus van de man vol reclame en brieven van de politie, en wordt de woning verwaarloosd. "Ik weet 100 procent zeker dat hij er woont, want hij gluurt soms door een raam of door de klep van de brievenbus."

De andere huurder die een bordje op zijn huis had, de man met de grootste achterstand, is volgens Sigiez boos omdat de hele straat het bordje heeft gezien. Dat bordje is weggehaald, maar Sigiez zegt nog geen euro van de achterstallige huur te hebben gezien. De huurachterstand van beide huurders gaat per vandaag (maandag) nog eens met meer dan 500 euro omhoog.

Machteloos

De huisbaas zegt dat hij alle mogelijke wettelijke stappen heeft ondernomen, en nu met zijn rug tegen de muur staat. "Ik voel mij machteloos." Hij kan naar de rechter stappen, maar dat is een langdurige procedure.

Met de bordjes wil hij druk uitoefenen en op zijn minst een reactie krijgen van de huurders. "Als ze problemen hebben dan kunnen ze toch aankloppen bij de instanties? Maar zij moeten de stap zetten. Anders gaat het van kwaad tot erger. Ik kan toch moeilijk de deur intrappen?"

Het Vlaams Huurdersplatform, dat opkomt voor de rechten van huurders, is niet blij met de actie en vindt dat Sigiez naar de rechter moet stappen als zijn huurders niet betalen. "Deze werkwijze draagt niet bij tot een oplossing."