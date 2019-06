Trump zet als eerste Amerikaanse president voet op Noord-Koreaanse grond

In reactie zei Trump dat het 'geweldig voelde' om de eerste Amerikaanse president in Noord-Korea te zijn geweest. "Stappen over die lijn was een grote eer."De relatie tussen hem en Kim noemde hij een 'goede vriendschap'. "We vinden elkaar aardig, begrijpen elkaar en dat kan tot mooie dingen leiden."

Betere dingen

Kim noemde de relatie tussen de twee zelfs 'uitstekend'. "Als we niet zo'n goede relatie hadden gehad, dan hadden we deze plotselinge ontmoeting niet mogelijk kunnen maken", zei Kim. Hij voegde daaraan toe te hopen dat de ontmoeting zal leiden tot 'betere dingen in de toekomst die mensen niet zullen verwachten'. "En dit zal een zeer mysterieuze kracht zijn die ons helpt de vele moeilijkheden in het verleden te vergeten."

Na de bijeenkomst spraken de twee elkaar nog drie kwartier in het Freedom House aan de Zuid-Koreaanse kant van de grens. Trump en Kim hebben afgesproken dat ze de gesprekken over de denuclearisatie van Noord-Korea heropenen.

Mislukte top

De ontmoeting tussen Trump en Kim is bijzonder, omdat de relatie tussen beide landen na de mislukte top in Hanoi in februari bekoeld was. Bij die top stelde Kim volgens Trump te veel eisen aan een nucleair akkoord. Zo wilde de Noord-Koreaanse leider dat de VS alle sancties zou opheffen en wilde Kim niet genoeg doen aan de denuclearisering van Noord-Korea.

Trump nodigde Kim gisteren uit tot de ontmoeting in het grensgebied tussen de beide Korea's.