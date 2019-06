'Donald Trump en Kim Jong-un schudden elkaar de hand'

Trump zei eerder al dat hij en Kim openstaan voor de ontmoeting. "Ik kijk ernaar uit om gedag te zeggen", zei hij toen. "Al is er natuurlijk altijd een kans dat het niet doorgaat, maar het lijkt erop dat onze teams eruit gaan komen. We willen dit allebei. Het zal wel erg kort zijn, alleen even handen schudden. Maar dat is oké. Een handdruk betekent veel."

Belangrijk moment

Trump gaat vanuit Zuid-Korea naar de zone, samen met Moon Jae-in. Die laatste noemt de mogelijke ontmoeting een belangrijk moment. In februari werd een top tussen Trump en Kim abrupt beëindigd omdat Noord-Korea volgens Trump te veel eisen stelde aan een nucleair akkoord. Kim wilde volgens Trump dat de VS alle sancties zou opheffen en niet genoeg doen aan de denuclearisering van Noord-Korea.

Daarna verslechterde de relatie tussen beide landen. Noord-Korea voerde begin mei onder toeziend oog van Kim voor het eerst in anderhalf jaar een grote wapentest uit.

Trump nodigde Kim gisteren via Twitter uit om hem te ontmoeten in het grensgebied tussen de twee Korea's. Volgens een Noord-Koreaans bedrijf dat excursies naar het gebied organiseert, is de zone vanaf Noord-Koreaanse kant afgesloten.