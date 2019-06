Ienke overleeft in snikheet Montpellier: 'Ze zijn bang dat er doden vallen'

Dat het heet kan worden in het Zuid-Franse Montpellier, weet de Nederlandse Ienke Keijzer die er al 17 jaar woont. Maar zo heet dat de straten zijn uitgestorven, scholen, crèches en kinderopvangen dicht zijn en allerlei evenementen worden afgelast, is ook voor de Fransen uniek.

Extra ziekenhuisbedden

"Mensen weten bijna niet wat ze met zichzelf en met hun kinderen aan moeten", zegt Ienke. "Er zijn allerlei maatregelen genomen. In ziekenhuizen staan extra bedden klaar om mensen op te vangen en de snelheid op de snelwegen is verlaagd."

"Dieren mogen ook niet meer worden vervoerd en vanwege het brandgevaar staan er extra brandweermannen paraat. Ook zijn er sporthallen geopend voor noodopvang."

Sauna in huis

Ienke woont in een monumentaal huis in het centrum van de stad. Op de bovenste etage is het een sauna. "Beneden in huis is het lekker koel, maar op de bovenste etage is het werkelijk niet te doen. Misschien wel boven de 40 graden. En dan hou ik de hele dag de luiken en ramen dicht zoals gebruikelijk is in Frankrijk."

De temperatuur tikt vandaag volgens de officiële meetstations bijna 45 graden aan. De gevoelstemperatuur ligt nog een stuk hoger, weet Ienke die vrijwel de hele dag binnen zit. "En ik niet alleen hoor, het is uitgestorven op straat. Zelfs de terrassen zijn leeg."

Ienke vervolgt: "Bij de vorige hittegolf in 2003 zijn er doden gevallen. Tussen 1 augustus en 30 augustus gingen zijn er bijna 15.000 mensen meer dood dan gebruikelijk in die periode. Daarom is de overheid druk bezig met adviseren: drink voldoende water, houd je buren en ouderen in de gaten en doe rustig aan."