Foto verdronken vader en kind op weg naar VS schokt de wereld

Tragische gevolgen van een reis

De afgelopen dagen is de foto veel gedeeld op sociale media. De Mexicaanse president Obrador noemde het een betreurenswaardige situatie, schrijft The New York Times. "We hebben altijd gezegd dat hoe meer afwijzingen er zijn vanuit de Verenigde Staten, hoe meer mensen hun leven verliezen in de woestijn of in de rivier."

Ook Amerikaanse politici reageerden geschokt. Democraat Joaquin Castro uit Texas reageerde emotioneel toen hem de foto werd voorgehouden. "Het is heel moeilijk om deze foto te zien. Het is onze versie van het 3-jarige Syrische jongetje op het strand."

Honderden mensen redden het niet

Hij hoopt dat de foto het verschil zal maken voor de politiek en de publieke opinie, zei hij.

Jaarlijks komen er enkele honderden mensen om het leven bij hun poging de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over te steken. De regering van El Salvador heeft laten weten de familie van het meisje en haar vader financieel bij te staan.