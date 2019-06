Lichamen van zeven bergbeklimmers geborgen in Himalaya

De bergbeklimmers waren onderweg naar de top van de Nanda Devi. De Nanda Devi wordt beschouwd als een van de moeilijkst te beklimmen bergen in de Himalaya.

Identiteit

De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. De groep klimmers bestond naast een Britse gids uit drie Britten, twee Amerikanen, een Indiër en een Australiër.

Er is ruim een maand naar de klimmers gezocht. De zoekactie was zwaar omdat het weer slecht was en het gebied lastig te bereiken. Morgen wordt verder gezocht naar de achtste alpinist.

Zware lawine

De Indiase autoriteiten gingen er al weken van uit dat de klimmers waren overleden. De laatste keer dat er iets van de groep vernomen was, was op 26 mei.

De dag erop was er een zware lawine op de plek waar de groep zich bevond.