Nederlaag Erdogan: Imamoglu wint opnieuw verkiezingen Istanbul

Correspondent Olaf Koens verklaarde de populariteit van Imamoglu eerder door de houding van de burgemeesterskandidaat. "Zijn toon is verzoenend, hij zoekt juist niet de confrontatie. 'Alles komt goed' is de slogan van zijn campagne. Hij probeert op die manier niet alleen de traditionele machtsbasis van de oppositie aan te spreken, maar ook AKP-stemmers die ontevreden zijn."

Koens noemt de nederlaag voor Erdogan 'geen hele harde klap'. "Dit is de bevestiging van de eerdere uitslag. De vraag is wel of Erdogan zich hierbij kan neerleggen. Het lijkt onontkoombaar, de eerste keer was het annuleren van de verkiezingen al ongeloofwaardig, daar komt hij niet nog een keer mee weg."