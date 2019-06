Nijmeegse (24) sterft in Vietnam, vermoedelijk geëlektrocuteerd in douche

Dat schrijft De Telegraaf. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de vrouw aan RTL Nieuws. Over de doodsoorzaak wil het ministerie niets zeggen. De familie van de vrouw is ingelicht.

Lief en betrokken

De studente, lid van de Nijmeegse studentenvereniging Ovum Novum, was op reis door Azië en verbleef in de populaire kustplaats Hoi An. De vereniging heeft een overlijdensbericht geplaatst waarin de vrouw wordt beschreven als lief en betrokken. "Met haar mooie lach stal ze iedereens hart en haar plotselinge overlijden laat een grote leegte achter in onze vereniging."