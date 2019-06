Watersleeën in Groenland: foto laat gevolgen smeltende ijskap zien

Steffen Olsen is wetenschapper bij het Deens meteorologisch instituut. Volgens CNN was hij op missie in het noordwesten van Groenland, om daar meteorologische instrumenten op te halen die eerder door zijn collega's op het zee-ijs waren geplaatst, om de dikte van het ijs te meten.

Laag water

Maar door het smelten van de ijskap in Groenland stond er zo'n grote laag water op het ijs, dat de instrumenten niet terug te vinden waren. Olsen besloot een foto te maken van zijn uitzicht, en dat beeld wordt nu massaal gedeeld.