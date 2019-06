Verdachte aangehouden voor moord op Duitse politicus na DNA-match

De man werd vannacht door meerdere agenten opgepakt in de Duitse stad Kassel. Volgens het Duitse dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung zou de man uit het extreemrechtse milieu komen.

Schotwond in hoofd

Lübcke werd begin deze maand door een familielid aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen bij Kassel. De CDU-politicus had een schotwond aan zijn hoofd. Een paar uur later overleed hij in het ziekenhuis.