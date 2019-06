Baby die uit buik vermoorde moeder werd gesneden, alsnog overleden

'Mijn dochter is een engel'

De 19-jarige Marlen raakte eind vorige maand vermist. De politie had geen idee waar ze was, totdat haar vrienden agenten wezen op een Facebook-gesprek met de 46-jarige vrouw, die gratis babykleertjes had aangeboden.

Marlen werd in een vuilnisbak gevonden in het huis van de verdachte. Ze was gewurgd, waarschijnlijk met een kabel. Volgens Amerikaanse media was de 46-jarige vrouw zelf haar zoon verloren en wilden ze dat verlies compenseren met een nieuwe baby.

"Het is zo pijnlijk om de vrouw met wie ik vier jaar samen ben, daar te zien liggen met haar ogen dicht", vertelde haar partner eerder tegen de pers. "Marlen was een goed mens." Haar moeder zegt: "Mijn dochter is een engel. Dit verdiende ze niet. Deze mensen moeten bestraft worden."