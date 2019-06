Netflix zet oude verkrachtingszaak VS in beweging: 5 vragen over When They See Us

Waarom is deze zaak nu weer in het nieuws?

Op 31 mei lanceerde Netflix een miniserie van vier afleveringen over de Central Park Five. In beklemmende scènes is in beeld gebracht hoe de nog minderjarige verdachten werden geïntimideerd en mishandeld door rechercheurs om zo een bekentenis los te peuteren.

In de Verenigde Staten, en ook in Nederland, is de serie een groot succes. When They See Us is al twee weken lang de bestbekeken serie van Netflix, claimt het bedrijf zelf in een tweet.