VS vragen formeel om uitlevering Assange

Aanrandingen

De omstreden Assange werd eind 2010 op borgtocht in Londen vrijgelaten, nadat Zweden om zijn uitlevering had gevraagd in verband met een onderzoek naar aanrandingen die hij zou hebben gepleegd.

Hij week in 2012 uit naar de ambassade van Ecuador in Londen. Die kreeg tenslotte genoeg van hem en trok zijn asiel in en belde de politie. Assange zit daarom sinds 11 april in Engeland vast in verband met het schenden van de voorwaarden voor zijn vrijlating in 2010.