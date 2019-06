Ebola bereikt Oeganda: 5-jarig jongetje bezwijkt aan virus

Kinderrechtenorganisatie Save the Children in Oeganda meldt dat de ziekte bij het jongetje al zo vergevorderd was, dat behandeling niet meer hielp. Zijn broer en grootmoeder zijn ook besmet met het virus.

'Geen uitbraak'

Acht andere personen zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Zij zouden mogelijk contact hebben gehad met de besmette familie. Het is volgens Brechtje van Lith van Save the Children belangrijk om zo snel mogelijk te achterhalen op wie de ebolabesmetting mogelijk is overgeslagen.

"Zo proberen we de ziekte in te dammen. Voorlopig is er nog geen sprake van een ebola-uitbraak in Oeganda. Daarvoor zijn nog te weinig gevallen van besmetting bekend. Nieuws over nieuwe besmettingen houden we nauwlettend in de gaten."