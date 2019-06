Fractievoorzitter van Eindhovense SP zit al maand vast in Turkije

De fractievoorzitter van de SP in Eindhoven wordt al een maand vastgehouden in Turkije. SP'er Murat Memis werd een maand geleden opgepakt in Antalya en zat vier dagen in een cel. In afwachting van het proces mag hij het land niet uit.

Memis is van Koerdische afkomst en zou volgens de NOS verdacht worden van lidmaatschap van de PKK, activiteiten voor de Europese tak van de PKK en het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. De PKK strijdt voor meer Koerdische autonomie. Door Turkije, de Europese Unie en de VS wordt de PKK beschouwd als een terroristische organisatie. De burgemeester van Eindhoven zal de gemeenteraad vanavond inlichten. Uitreisverbod Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met deze zaak. In een reactie laat Buitenlandse Zaken weten: "De Nederlandse ambassade heeft zich vanaf het moment van aanhouding uiterst ingezet om betrokkene zo snel mogelijk te kunnen bezoeken." Hierbij was steeds nauw contact met zijn familie en zijn advocaat. Lilian Marijnissen tijdens haar speech. © ANP In restaurant aangehouden Buitenlandse Zaken laat weten nauw contact te hebben met de gemeente Eindhoven over de zaak. "Op dit moment is betrokkene op vrije voeten en heeft een uitreisverbod. De ambassade houdt contact met hem en verleent bijstand waar nodig en mogelijk. Nederland kan zich niet mengen in de rechtsgang, maar vraagt regelmatig aandacht van de Turkse autoriteiten voor dergelijke zaken." Murat moet vrij "Murat moet vrij", schrijft de landelijke SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen op Twitter. "Turkije heeft niets te maken met wat een in Nederland gekozen volksvertegenwoordiger in Nederland zegt of doet."