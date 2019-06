Bijna miljoen demonstranten Hongkong, sfeer is grimmig

Het massaprotest is de grootste betoging in dertig jaar in Hongkong. Honderdduizenden demonstranten zijn de straat opgegaan omdat ze bang zijn dat door de nieuwe wet de mensenrechten onder druk komen te staan.

Grimmig

Het protest verliep in het begin grotendeels vreedzaam met enkele incidenten en een handvol arrestaties, waarbij de politie traangaskanonnen gebruikte.

Later vanavond, toen de politie de demonstranten wilde wegjagen, escaleerde de protesten. Bij het parlementsgebouw gooiden honderden demonstranten met flessen en stenen richting de oproerpolitie. Honderd mensen werden gearresteerd.

De protesten zijn rond middernacht nog altijd bezig.