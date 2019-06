Appartementencomplex in Londen in lichterlaaie

Ruim honderd brandweermannen zijn uitgerukt voor een zeer grote brand in een appartementencomplex in Oost-Londen. Zes etages staan helemaal in de fik.

De Londense brandweer heeft vijftien bluswagens ingezet en meer dan honderd brandweerlieden zijn ter plaatse. Vooral de balkons van het complex zijn uitgebrand. Het vermoeden is dat de brand op een van die balkons is ontstaan. Het ene gedeelte van het gebouw heeft zes verdiepingen, de andere vier. Alle woonlagen staan in lichterlaaie, meldt de brandweer. De brand in het appartementencomplex brak vanmiddag rond half vier uit in de Engelse wijk Barking. Ook over de oorzaak van de brand doet de politie nog geen mededelingen.